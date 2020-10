Nach fast vierjährigem Umbau öffnet am Donnerstag die Energiefabrik Knappenrode wieder. Nach Angaben des Landratsamtes in Bautzen flossen in den Umbau von der Brikettfabrik zur Erinnerungsfabrik 15,4 Millionen Euro. Die sei eine der größten Investitionen im Landkreis seit 1990, sagte Vizelandrätin Birgit Weber. Gemeinsam mit fünf anderen Fördermittelgebern hat der Landkreis Bautzen die Restaurierung und Neugestaltung des Industriedenkmals gestemmt.