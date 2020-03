Hey Du, Emu: So einen Vogel bekommen Autofahrer in der Lausitz auch nicht alle Tage vor die Handykameras. Am Montag fotografierten viele einen Emu, der später eingefangen wurde. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

In der Nähe von Ohorn ist am Montagvormittag ein Emu eingefangen worden. Das Tier wird nun auf der Straußenfarm Helmsdorf aufgepäppelt. Unterdessen sucht die Polizei nach dem Besitzer des Laufvogels. Am Wochenende will ein Förster in der Nähe von Kamenz vier Emus gesichtet haben. Polizeibeamte versuchten bereits am Sonntag, eines der Tiere einzufangen, was jedoch misslang.

Vermutlich ist es ein Männchen. Es ist gut bei Kräften, hatte ziemlichen Hunger und ist zahm. Momentan geht es ihm gut. Janine Golla Straußenfarm Helmsdorf

Am Montagmorgen berichteten Anwohner der Polizei, dass sie bei Bischofswerda Emus gesehen hatten. Dann meldeten sich Autofahrer, die an der Straße An der Luchsenburg Besuch von einem Emu hatten. Das Tier ließ sich geduldig fotografieren und schaute sich vor dem Zugriff der Polizei auch den Streifenwagen in aller Ruhe an.

Es sah so aus, als ob der Emu erst den Schriftzug des Polizeiautos genau lesen wollte, bevor er sich einfangen ließ. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

Laien sollten Emus nicht selbst fangen