Für wen gilt die Bonpflicht? Am 1. Januar 2020 ist die sogenannte Kassensicherungsverordnung in Kraft getreten. Sie schreibt vor, dass jeder Händler mit einem elektronischen Kassensystem dem Kunden einen Kassenbon über die gekaufte Ware aushändigt. Damit soll dem Steuerbetrug vorgebeugt werden. Sogenannte "offene Ladenkassen" sind von der Bonpflicht ausgenommen.



In anderen Ländern der EU gilt die Bonpflicht für alle schon länger, wie in Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien und Tschechien. In Italien gibt es die Bonpflicht bereits seit 1987, dort müssen die Kunden sogar ihren Bon mit sich führen.