In Schönau im Landkreis Bautzen hat es am Wochenende offenbar einen Angriff auf sorbische Jugendliche gegeben. Die Polizeidirektion Görlitz teilte mit, es lägen von drei Personen im Alter von 20 und 21 Jahren Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie Sachschaden vor. Ob es sich bei den Opfern um Sorben handelt, bestätigte die Behörde nicht. Der Dachverband der Sorben Domowina sprach in einer Mitteilung von "antisorbischen Attacken auf Jugendliche in Schönau". Der Vorfall hat sich nach Polizeiangaben am Sonnabend nach einem Diskobesuch ereignet.