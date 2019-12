Nach der Havarie im Müller-Milchwerk Leppersdorf am vergangenen Freitag hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bautzen sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, es werde von Amtswegen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt. Den Angaben zufolge waren rund 60 Menschen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Ob es tatsächlich Verletzte gab, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zudem sei bereits am Wochenende ein Sachverständiger eingeschaltet worden, der klären soll, was genau in der Großmolkerei passiert ist und welche Stoffe bei der Havarie ausgetreten sind. Es müsse auch geprüft werden, ob die Havarie Auswirkungen auf die Umwelt hatte. Die Staatsanwaltschaft rechnet angesichts der vielen Unklarheiten mit längeren Ermittlungen, hieß es.