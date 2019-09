"Sport frei", hieß es zum Auftakt der diesjährigen Sportinklusionswoche auf dem Gelände des Sonderpädagogischen Förderzentrums "Dr. Friedrich Wolf" in Hoyerswerda. Begrüßt wurden die Teilnehmer mit dem Einmarsch der Fackelträger und dem Entzünden des Olympischen Feuers. Für die ausgewählten Schüler war das sozusagen eine Generalprobe. "In wenigen Tagen werden sie beim Bundesfinale 'Jugend trainiert für Olympia' an den Start gehen", erklärt Sportbund-Geschäftsführer Lars Bauer.

Einige Sportler mit Behinderung wurden von ihren Betreuern unterstützt. Sie halfen beim absolvieren eines Parcours oder beim Tragen von Gegenständen. Bildrechte: Kreissportbund Bautzen / Robert Michalk

In mehreren Stationen mussten die knapp 500 Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Dabei wurde den Sportlern Ausdauer im Nordic Walking, Schnelligkeit beim 100-Meter-Lauf oder Kraft beim Schlagballweitwurf abverlangt. Zum Schluss mussten die einzelnen Schulklassen in Staffelläufen ihr Geschick beweisen, erklärte Organisatorin Martina Wussack. Außerdem standen Entspannungsübungen auf dem Programm. Dabei wurde zum Beispiel mit bunten Tüchern gespielt und die Jugendlichen konnten in einer großen Hängeschaukel die Zeit genießen. "Inklusion bedeutet Einbeziehung, in diesem Fall von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen", meint Lars Bauer. "Deshalb bekommt jeder Sportler zum Abschluss eine Medaille." Das mehrtägige Sportfest findet alle zwei Jahre in Hoyerswerda statt.