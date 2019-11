Die Firma Hermann Eule Orgelbau aus Bautzen restauriert die wertvolle Orgel der Herz-Jesu-Kirche im nordböhmischen Jablonec nad Nisou. Das berichtete die Presseagentur ČTK. Demnach konnte die Pfarrei keinen Orgelbaubetrieb in Tschechien finden, der Spielraum für den Auftrag gehabt hätte. Deswegen habe man sich an die Bautzner Firma gewandt, sagte Irena Kreiselová vom Stiftungsfonds für die Orgel in Jablonec.