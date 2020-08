Der Hersteller von Energieversorgungssystemen "Yados" setzt künftig auf erneuerbare Energien. Dazu wurden zwei neue Produktionshallen mit insgesamt 6.000 Quadratmeter Fläche in Hoyerswerda eröffnet. Künftig sollen dort Einzelteile für Blockheizkraftwerke, Fernwärme-Verteiler-Stationen sowie Kälte- und Trinkwassersysteme hergestellt werden.

Wir beliefern Eigenheime. Wir beliefern Krankenhäuser. Wir beliefern ganze Städte oder Nahwärmezentren. Vom Spektrum her geht es vom einstelligen Kilowatt- bis in den großen Megawatt-Bereich. Wir können nahezu alle Energieversorger beliefern, überall, wo Wärme, Strom und Kälte gebraucht werden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verwies auf die Wurzeln des Unternehmens, die in der Schweiz und in Lichtenstein liegen. "Es ist natürlich beeindruckend, wenn solche Unternehmen, sich für Hoyerswerda und die Region entscheiden", sagte Kretschmer. "Das macht Mut. Hier geht etwas voran. Attraktive Arbeit und Zukunftstechnologie wird in der Energiewende eine große Rolle spielen."