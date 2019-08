Die Fahrbücherei Bautzen hat am Montag ihren Betrieb nach der Sommerpause wieder aufgenommen. Wie die Stadtrverwaltung mitteilte, bleibt der Fahrplan unverändert. Das Interesse an jüngeren Lesern habe zugenommen. So nutzen Schüler der Fichte-Grundschule, der Curie-Grundschule, des Förderzentrums Schützenplatz sowie des Sorbischen Schulzentrums die Haltestellen auf ihren Schulhöfen. In der Fahrbücherei können neben Büchern auch Zeitschriften, DVDs und CDs ausgeliehen werden.