Clara steckt zurzeit in der Abiturprüfung. Zwischen Schulabschluss und Studium wollte die 19-jährige Dresdnerin schnell mal ihren Führerschein machen – so ihre Idee. Günstig sollte die Ausbildung sein. Doch wo sie bisher auch nachgefragt hat, zu einem für sie bezahlbaren Preis hat sie bisher nirgendwo in Dresden eine Fahrschule gefunden, die noch freie Plätze hat. Alle Kurse sind ausgebucht.

Viele Fahrschulen in Sachsen leiden zurzeit unter Fahrlehrermangel. "Es gehen mehr Fahrlehrer in Rente und es kommen zu wenige nach", sagt Dieter Kroll von der gleichnamigen Fahrschule in Bautzen. Er selbst ist nicht betroffen. Dieter Kroll arbeitet schon immer allein.

Fahrschülerzahlen steigen wieder

In Bautzen und Umgebung ist die Zahl der Fahrschulen in den vergangenen Jahren um gut ein Drittel gesunken. Waren es früher zehn, zwölf Fahrschulen sind es aktuell noch um die sechs, schätzt Ausbilder Erik Ludick von der Fahrschule Freudenberg aus Bischofswerda. Erst Anfang April hat wieder eine Fahrschule in Bautzen geschlossen. Der Inhaber ist in Rente gegangen.

Seit Jahren beobachtet Erik Ludick in der Oberlausitz, dass Fahrlehrer fehlen. Hinzu kommt, dass nach dem Geburtenknick in den 1990-er Jahren die Zahl der Fahrschüler wieder steigt. Wartezeiten sind in manchen Fahrschulen die Folge. Die Fahrschule, in der er arbeitet, habe zwar aktuell noch freie Kapazitäten. "Aber wir sind immer auf der Suche nach Fahrlehrern", sagt der Ausbilder.

Viele Gründe für Fahrlehrermangel

Aber warum gibt es so wenig Fahrlehrernachwuchs? Einen wichtigen Grund sieht Erik Ludick in den hohen Kosten der Ausbildung. Sie sei kein Lehrberuf im herkömmlichen Sinne, sondern in der Regel eine privatfinanzierte Ausbildung. "Die dauert mindestens ein Jahr und kostet bei einem Pkw-Fahrlehrer um die 12.000 Euro plus Prüfungskosten", erklärt Ludick. Die Ausbildung erfolgt in Vollzeit. Das heißt, zu den Ausbildungskosten kommen noch die Lebenshaltungskosten hinzu.

So angespannt wie in Ostsachsen sei die Lage nicht überall in Sachsen, sagt Andreas Grünewald vom Sächsischen Fahrlehrerverband. Es gebe durchaus Regionen, in denen es entspannter sei. Der Verbandschef sieht einen Grund für die Situation in der Oberlausitz in einer gewissen Überalterung der Fahrlehrer. Im Durchschnitt sind sie Mitte 50. "Es liegt aber auch daran, dass der Fahrlehrerberuf in der Vergangenheit oft schlecht bezahlt war", so Grünewald weiter.

Trendwende in Sicht

Nun beobachtet er eine Trendwende. Die Fahrschulen heben ihre Preise an, können dadurch ihre Fahrlehrer besser bezahlen, der Beruf wird attraktiver. "Und das sorgt im Umkehrschluss für mehr Interessenten", erklärt der Verbandschef.

Katrin Merkert von der Verkehrscampus Merkert GmbH bestätigt die Trendwende. Das Unternehmen bildet in Dresden Fahrlehrer aus. Vor einem reichlichen Jahr waren die Kurse noch mit acht bis zehn Teilnehmern belegt. Inzwischen sind es 22. Das Phänomen der fehlenden Fahrlehrer habe sich aufgrund der demografischen Entwicklung lange angekündigt, sagt Katrin Merkert. Es werde Jahre dauern, um die entstandene Lücke an Fahrlehrern zu schließen. Solange werden Fahrschüler in ihrer Wunschfahrschule Wartezeiten in Kauf nehmen oder bei den Ausbildungskosten tiefer in die Tasche greifen müssen.

Quelle: MDR/ris