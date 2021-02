Die Pfannkuchen haben sich vom Coronavirus nicht die Laune verderben lassen und zeigen sich auch in der Faschingssaison 2020/21 von ihrer besten Seite. Einige Oberlausitzer Bäcker haben ihnen dazu kreative Innenleben verpasst: Zum Beispiel Birne-Mohn, Karamell-Krokant oder Nougat. Bei der Bäckerei Jeremias in Bautzen gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal Monster-Pfannkuchen: Der Teig ist mit Sepia fast schwarz gefärbt, mit Maracuja gefüllt und entsprechend dekoriert. Die Lebensmittelfarbe Sepia werde aus der dunklen Tinte des Tintenfisches gewonnen, erklärt Verkäuferin Andrea Schieback.