Wegen des angekündigten Sturmes haben einige Veranstalter die Faschingsumzüge für heute abgesagt. So informierte der Groitzscher Carnevalsclub darüber, dass sowohl der Umzug als auch die geplante Party im Zelt nicht stattfinden. Bereits am Sonnabend war der Faschingsumzug in Strehla bei Riesa abgesagt worden.

Sachsens größter Faschingsumzug in Radeburg findet nach aktuellem Stand wie geplant statt. Im Livestream überträgt MDR SACHSEN das Spektakel. Stattfinden soll auch der Umzug in Leipzig und der Skifasching in Oberwiesenthal.



Laut Deutschem Wetterdienst wird es in den kommenden Stunden stürmisch in Sachsen. Für Lagen über 800 Meter gilt im Erzgebirgskreis eine Unwetterwarnung.