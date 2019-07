Bei einem Stallbrand in Brauna bei Kamenz ist in der Nacht zu Montag ein Pferd in den Flammen verendet. Fünf weitere Tiere konnten nach Polizeiangaben gerettet werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Stall und das Wohnhaus auf dem Dreiseitenhof verhindern.