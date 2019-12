Auf der A4 zwischen Dresden und Bautzen ist am Freitagvormittag ein Transportfahrzeug in Brand geraten. Nach MDR-Reporterinformationen fuhr der Fahrer, als es aus dem Motorraum seines Lastwagens qualmte, von der Autobahn herunter auf die Ausfahrt Uhyst. Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Uhyst am Taucher und Großhänchen-Pannewitz eintrafen, brannte das Fahrzeug lichterloh.