Der Katastrophenschutz in Sachsen hat am Donnerstag 24 neue Einsatzfahrzeuge bekommen. Sie sind auf dem Gelände der sächsischen Landesfeuerwehrschule in Nardt bei Hoyerswerda übergeben worden. Die Flotte habe einen Gesamtwert von rund 7,6 Millionen Euro, teilte das Innenministerium mit. Die Fahrzeuge sollen alte Technik ersetzen.