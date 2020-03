Man habe die reichgefüllte Truhe der sorbischen Trachten öffnen wollen, damit daraus etwas Neues und Modernes entstehen kann, sagt Museumsleiterin Christina Bogusz. Ihr sei anfangs auch nicht immer ganz wohl dabei gewesen, was mit den Trachten passieren könnte. "Es war ja ein offenes Experiment, eine Spielwiese. Aber ich muss sagen, dass es aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist." Der Impuls, den die Ausstellung damit gesetzt habe, soll nun in der Kreativwirtschaft ankommen. Bogusz hofft, dass diese Ideen weitergeführt werden und eine "Lausitzer Mode" entstehen kann.

Designerin Steffi Hanusch lässt sich schon länger von den Elementen der sorbischen Tracht bei manchen ihrer Entwürfen inspirieren. Die Sorbin lebt mittlerweile in Berlin, einige ihrer Entwürfe waren auch in der Ausstellung zu sehen. Sie habe sich langsam an das Thema herangetastet, beispielsweise Stickereien verwendet oder Schleifen mit einbezogen. Man müsse dabei immer schauen, was praktisch machbar und tragbar sei.