Der Bund und das Land Brandenburg unterstützen den Chemiekonzern BASF beim Bau seiner Batteriefabrik in Schwarzheide nordöstlich von Großenhain mit rund 175 Millionen Euro. An dem Standort sollen Kathoden für Autobatterien hergestellt werden, diese werden den Angaben zufolge dann in Finnland weiterverarbeitet. "Diese Produktion von Kathoden sei eine Schlüsselinvestition für die elektromobile Zukunft ", sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke beim Überreichen des Fördermittelbescheids. Das Projekt in Schwarzheide werde ein Baustein zum Aufbau einer Batterie-Wertschöpfungskette in der Europäischen Union.