Die Stadt Bautzen erhält gut zwei Millionen Euro des Freisstaates Sachsen für die Digitalisierung der Schulen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Mit dem Geld soll bis Ende 2024 die digitale Infrastruktur in den zehn städtischen Grund- und Oberschulen, den Gymnasien sowie im Förderzentrum ausgebaut werden. Da die Fördermittel nicht reichen, um die geplanten Maßnahmen vollständig zu finanzieren, stellt die Stadt Bautzen über ihren Haushalt bis 2024 weitere rund 2,8 Millionen Euro bereit.



Zunächst soll eine flächendeckende Anbindung der Schulen an das schnelle Internet über das Glasfasernetz umgesetzt werden. Über ein weiteres Förderprogramm sollen laut Rathaus noch in diesem Jahr Tablets als Klassensätze für die Schulen beschafft werden, die über eine Wlan-Verbindung eine Interaktion mit den digitalen Tafeln ermöglichen