Das Folklorefestival in Crostwitz im Jahr 2017. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Bunte Tänze, lyrischer Gesang, mitreißende Melodien - am Donnerstag startet in der Lausitz das 13. Internationale Folklorefestival. Vom 4. bis zum 7. Juli machen Folkloregruppen aus aller Welt auf und neben den Bühnen in Bautzen, Crostwitz und Drachhausen Stimmung. Marko Kowar, Vorsitzender des Veranstaltungskomitees und Geschäftsführer des sorbischen Dachverbandes "Domowina", rechnet wie bei den letzten Festivals mit rund 20.000 Gästen.

Vier Tage lang Musik, Tanz und Gesang

Zwölf Folkloregruppen kommen diesmal aus dem Ausland, vier aus der Lausitz, dazu spielen noch einige Folkbands und Nachwuchsgruppen. "Das macht circa 1.000 Teilnehmer, die das Festival an den vier Tagen aktiv auf mehreren Bühnen gestalten", freut sich Kowar. Von weit her kommt unter anderem die Gruppe "Qhaswa". Die jungen Tänzerinnen und Tänzer aus Peru machen gerade eine Europatournee. Nach einem Festivalwochenende in Paris sind die Peruaner nun am Dienstag in der Oberlausitz angekommen.

Wir haben vier Länderneulinge, die das erste Mal in der Lausitz zum Folklorefestival auftreten: Algerien, Nepal, Peru und Bolivien. Marko Kowar Organisator des Folklorefestivals

Besonders in Geduld mussten sich die Sängerinnen und Sänger der Gruppe "Pherkhisa" aus Georgien üben. Sie hatten sich mit dem Bus auf den rund 3.000 Kilometer weiten Weg nach Deutschland gemacht.

Wo Weltkulturerbe auf der Bühne steht

Das Lausitzer Folklorefestival ist laut Kowar zwischen traditionell und modern breit aufgestellt. Ein besonderes Erlebnis ist die Gruppe "Bobáňovci", die ursprüngliche Musik aus dem slowakischen Ort Terchová spielt. Diese über viele Generationen überlieferte Musik steht seit 2013 auf der Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit.

Die Terchová-Musik ist eine Tradition, die über die Jahrhunderte überlebt hat. Marko Kowar Organisator des Folklorefestivals

"Immaterielles Kulturerbe ist Wissen", erklärt Kowar die Unesco-Liste. Es handle sich um Fähigkeiten, Techniken des Menschen, die über die Jahrhunderte erhalten geblieben seien. "Zum Beispiel wird der Blaudruck heute noch genauso gemacht wie vor 200 Jahren", sagt der Sorbe. Anliegen der Unesco-Liste sei, dieses Wissen zu erhalten. Eine schöne Sache, weshalb jetzt auch im sorbischen Raum 30 Sitten und Bräuche für diese Unesco-Liste angemeldet wurden - etwa das Ostereierbemalen und die Erntebräuche der Niederlausitz. Kowar hofft, dass es einige auf die internationale Liste schaffen.

Festumzug am Sonntag in Crostwitz