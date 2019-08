Die Stadt Kamenz will mit ihrem Forstfest ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Wie der Referent des Oberbürgermeisters, Thomas Käppler, am Donnerstag auf Anfrage sagte, sollen die Antragsunterlagen bis Oktober fertiggestellt werden. Das Kamenzer Forstfest ist ein traditionelles Schul- und Heimatfest. Es wird seit gut 175 Jahren gefeier, die Ursprünge reichen aber vermutlich bis ins 16. Jahrhundert zurück. Der Antrag soll die Einzigartigkeit des Kamenzer Volksfestes unterstreichen, so Käppler.

In diesem Jahr wird das Fest am 16. August gefeiert. An den Umzügen sind 1.540 Mädchen und Jungen der Kamenzer Schulen beteiligt. Sie sind traditionell in Weiß gekleidet und tragen Blumengirlanden und Fahnen von der Innenstadt bis in den Forst. Dabei singen sie traditionelle Heimatlieder. Die Kamenzer schmücken zum Fest ihre Häuser mit Ranken, Wimpelketten und Blumenkränzen. Bis zu 50.000 Gäste zieht die Tradition jährlich an.

Unesco-Kommission hat letztes Wort