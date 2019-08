Gleich nach den großen Sommerferien hatten die rund 1.200 Schüler von Kamenz am Montag schulfrei. Sie sind anlässlich des einwöchigen Forstfestes vom Marktplatz aus in einem feierlichen Umzug aus der Stadt hinaus in den Kamenzer Forst gezogen. Die Jungen und Mädchen der Klassenstufen 1 bis 11 aus allen Kamenzer Schulen waren dabei traditionell ganz in Weiß gekleidet und trugen aufwendig gearbeiteten Blumenschmuck und Fahnen. Im Wald wurden Spiele und sportliche Wettkämpfe absolviert. Am Abend zogen die Kinder und Jugendlichen dann zurück in die festlich beleuchtete Stadt.