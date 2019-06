Wohnhaus in Frankenthal steht in Flammen

In Frankenthal bei Bischofswerda steht ein Wohnhaus in Brand. Das Feuer wurde nach Reporterangaben gegen 11 Uhr gemeldet. Dutzende Feuerwehren aus dem Umkreis sind zum Brandort geeilt. Den Einschätzungen des Reporters zufolge wird der Kampf gegen die Flammen noch eine Weil andauern. Inzwischen steht der Dachstuhl in Vollbrand.



Die Ursache für das Feuer in dem Gebäude ist noch unklar. Die Polizeidirektion kann aktuell noch keine Angaben zu dem Feuer machen.

Bildrechte: Rocci Klein