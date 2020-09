Einem Tag nach ihrem Verschwinden ist in Rammenau eine 45 Jahre alte Frau tot in einem Teich gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch sagte, können weder Verbrechen, Unfall noch Suizid ausgeschlossen werden. Man habe Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen.