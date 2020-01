Offener Unterricht, fächerübergreifendes Lernen, keine Zensuren: Das sind nur einige reformpädagogische Prinzipien, die in der Freien Alternativen Schule Kamenz umgesetzt werden sollen. Bisher gibt es eine solche Alternative zur staatlichen Schule in Kamenz und Umgebung noch nicht. Man wolle deshalb die Bildungslandschaft in der Stadt erweitern und ein bisschen bunter machen, sagt der Chef des Trägervereins, Frank Jank.

Vorbild in Weißwasser

Dabei orientiert sich das Konzept an dem der Freien Alternativen Schule in Weißwasser, die im vergangenen Jahr genehmigt und im August 2019 eröffnet wurde. Deshalb ist Vereinschef Frank Jank auch optimistisch, dass die zuständigen Behörden grünes Licht für den Start der Schule zum Schuljahr 2020/21 geben. Man werde die Zielvorgaben der Sächsischen Lehrpläne umsetzen, heißt es im Konzept. Allerdings unterscheide sich die Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt werden, von den Unterrichtsprinzipien in staatlichen Schulen.

Vom Lehrer zum Lernbegleiter

Laut Frank Jank sollen die Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen. Die Lehrer werden zu Lernbegleitern und berücksichtigen den indivduellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler. Die offene Form des Unterrichts lehnt sich an das reformpädagogische Konzept Falko Peschels an. Der Pädagoge gilt als Pionier des offenen Unterrichts und hat dafür bestimmte Prinzipien erprobt. Ein wichtiger Bestandteil ist das selbstgesteuerte Lernen.

Jedes Kind lernt nach seiner Interessenslage, denn nur das, was es tatsächlich interessiert, bleibt am Ende hängen. Frank Jank Freie Schule Kamenz e.V.