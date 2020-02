Bewerbungen für das Friedensrichteramt Wer in Bautzen wohnt, mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt, für das Amt geeignet ist und Interesse an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich schriftlich bis zum 27. März 2020 bei der Stadt Bautzen, Fleischmarkt 1 in 02625 Bautzen unter Angabe von Namen, Geburtsdatum, Beruf und vollständiger Adresse zu bewerben.



Nähere Auskünfte über das Amt eines Friedensrichters erhalten Sie im Rechtsamt der Stadt Bautzen (Rathaus, 2. Etage, Zimmer 211) oder unter der Telefonnummer 03591 534301.