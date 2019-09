Die Ausbildung umfasst demnach das komplette Handwerkszeug für eine professionelle Begleitung und Betreuung von Besuchergruppen. Dazu gehören Grundlagen in Tourismus und Gästeführung, Präsentations- und Kommunikationstechniken, inhaltliche Vorbereitung und Gestaltung, lokalspezifische Informationen und selbst ein Erste-Hilfe-Kurs. Am Ende absolvieren die Lehrgangsteilnehmer eine praktische Prüfung ab. Einen Teil der Ausbildung finanziert die lokale Aktionsgruppe "Energieregion Lausitzer Seenland".

Das Lausitzer Seenland erstreckt sich über die Landkreise Bautzen und Görlitz in Sachsen sowie die Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg. Die stillgelegten Tagebaue des Braunkohlereviers werden seit Jahren in Seen umgewandelt und das sie umgebende Land renaturiert. Die Region soll einmal Europas größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft sein.