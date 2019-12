Anfang Dezember ließ Suburban Seafood 110 Aufzuchtgarnelen aus Florida einfliegen. Stückpreis: 80 Dollar. Wirtschaftsingenieur Roman Schwarz holte die Tiere persönlich am Flughafen in Frankfurt am Main ab. "Das war ein ganz besonderer Moment", sagt der 40-Jährige. "Wir waren hier alle happy und es war wie Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig. Und ich hatte auch noch Geburtstag an dem Tag", stellt Schwarz lachend fest. "Von daher war es ein besonderes Geburtstagsgeschenk."

Seit November 2018 hatten die Dresdener Friedrich Tietze, Felix Kirsten und Roman Schwarz einen ehemaligen Schweinestall im Oberlausitzer Dorf Nebelschütz zur Garnelenzuchtanlage umgebaut. "Uns war klar, dass wir werden leiden müssen", erzählt Ideengeber Friedrich Tietze. "Wir haben den ganzen Winter bei Eiseskälte gearbeitet. Da mussten wir zum Teil schon auf die Zähne beißen. Wir haben dick eingepackt mit Presslufthämmern um uns geschwungen." Hunderte Kubikmeter Schrott und Schutt haben sie aus dem ehemaligen Schweinestall geräumt. So sah es vor dem Umbau im Schweinestall aus. Die drei Unternehmensgründer packten selbst zum Presslufthammer und schafften hunderte Kubikmeter Schutt aus dem Gebäude, bevor im Februar 2019 der Ausbau starten konnte. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Wochenlange Vorbereitungen für einen "genialen Moment"

Erst im Februar haben sie dann mit dem eigentlichen Aufbau beginnen können. Bis zur letzten Sekunde hätte sein Team an der Anlage gefeilt und die Wasserchemie optimiert. Als sie dann die weitgereisten Garnelen in die Wasserbecken setzen konnten, sei das ein "genialer Moment" gewesen, berichtet Friedrich Tietze. "Da ist viel abgefallen. Jetzt sind wir drin. Jetzt können wir beweisen, wofür wir angetreten sind."

Friedrich Tietze ist Ingenieur für Wasserwirtschaft. Die Aquaristik, Angeln und Tauchen, das sei schon immer sein Leben gewesen. Während des Studiums hilft er bei einer wissenschaftlichen Untersuchung. Die wollte herausfinden, welchen Einfluss die Wasserqualität auf das Wachstum von Garnelen hat. Einen Teil der Garnelen durfte immer ein anderer Student zum Verzehr mit nach Hause nehmen. "Ich war begeistert von der Frische, von dem Geschmack. Dass Garnele so schmecken kann, wusste ich nicht", erzählt der 36-Jährige. Der Geschmack der Tiefkühlgarnelen aus dem Supermarkt konnte da nicht mithalten.

Die Garnelenzucht: lukrativ, kaum erforscht, eine Herausforderung

Ideengeber Friedrich Tietze und Wirtschaftsingenieur Roman Schwarz. Ihr erklärtes Ziel: "Make Shrimps great again". Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Friedrich Tietze brachte das auf eine Idee. "Was züchten, wollte ich schon immer. Karpfen ist ein bisschen langweilig und bringt nicht viel Geld. Zander ist zu aufwendig", erklärt der Ingenieur. Die Garnele dagegen: lukrativ, wenig erforscht, eine Herausforderung. Das war vor sechs Jahren. Seitdem arbeitet Tietze daran, einen eigenen Zuchtbetrieb aufzuziehen. Er will Garnelenlarven züchten und sie an Farmen in ganz Europa verkaufen. Bislang beziehen die Farmen die Tiere aus Übersee. Eine Abhängigkeit, die viele europäische Farmer im Jahr 2005 vor Probleme stellte. Damals wüteten Hurrikans in Florida und Texas und legten die Garnelenfarmen dort lahm. Europäische Farmer hätten daraufhin monatelang ihren Betrieb einstellen müssen, weil ihnen der Nachschub an Larven fehlte, erzählt Friedrich Tietze.

"Wir haben den Standortvorteil", gibt sich Tietze überzeugt. Mit einem Zuchtbetrieb in Deutschland könne er den Hauptnegativfaktor aus den USA abschwächen, den Transportweg für die Garnelen verkürzen und damit den Stress. "Der Transportstress ist der Faktor, der beim Farmer in Europa am meisten zu Problemen führt. Die Tiere müssen sich in der Farm dann erst eingewöhnen. Bevor die Futter aufnehmen und wieder ins Wachsen kommen, verliert der Farmer wertvolle Zeit für seinen Betrieb. Wenn er die Garnelen bei uns bezieht, dann bekommt die Garnelenlarve nicht viel davon mit. Dann zieht die einfach um und frisst weiter", erklärt Tietze. Diese Idee fanden viele seiner Gesprächspartner plausibel. Das einzige, was fehlte, war das Geld, die Idee umzusetzen.

Eine halbe Million Euro in einen Schweinestall investiert

Vor drei Jahren kam der Durchbruch. Tietze lernte den Umweltberater Andreas Kretschmer kennen. Der half ihm ein Existenzgründerstipendium zu beantragen, brachte ihn mit Investoren zusammen und lotste Tietze nach Nebelschütz. Seit Mitte der 1990-er Jahre standen dort Ställe der Sauenzuchtanlage leer. Tietzes Unternehmen wird eine halbe Million Euro in einen der Ställe investieren, um einen Aquakulturbetrieb daraus zu machen.

Zur selben Zeit verstärkt sich Friedrich Tietze mit Biotechnologe Felix Kirsten und Wirtschaftsingenieur Roman Schwarz. Zu dritt bauen sie den Saustall um und Suburban Seafood auf. "Wir haben den ganzen Sommer durchgerockt. Ich habe noch nie ein Jahr erlebt, was so intensiv war", schildert Tietze. Täglich standen sie vor neuen Wendungen, mussten Lösungen für plötzlich auftretende Probleme finden. Dabei seien sie auch ein bisschen "punkig" unterwegs, beschreibt Tietze. Den Baubetrieb, der die Hunderte Quadratmeter große Bodenplatte in der Anlage gießt, suchen die drei einen Monat vor dem geplanten Baubeginn. Sie haben Glück: Trotz Handwerkermangel finden Sie ein Unternehmen, das den Job kurzfristig übernimmt.

Vorsprung im Wettlauf der Aufzuchtbetriebe

Scheint sich in Nebelschütz gut eingelebt zu haben: eine pazifische Weißbeingarnele im Aufzuchtbecken. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Der Zeitplan war straff. Der Tag der Ankunft der Garnelen aus Florida war ihre Deadline. "Wir haben bis zur letzten Sekunde an allem gefeilt, damit das Wasser stimmt und die Tiere hier einziehen können", berichtet Tietze. Nun lehnt er mit seinen Kollegen Kirsten und Schwarz an einem der vier runden Becken im Aquakulturbetrieb. Im glasklaren Wasser ziehen die handflächengroßen Garnelen ihre Kreise. Erste Tiere haben sich gehäutet - ein gutes Zeichen. "Sie wachsen, sie nehmen das Futter an und könnten bald soweit sein, sich fortzupflanzen", erklärt Friedrich Tietze. Im Februar könnten die Muttertiere erste Eier legen.

Jedes Weibchen trage 200.000 Eier in sich. "Wir rechnen damit, dass wir 50 Prozent der Larven durchbekommen und zu einem Alter von 20 Tagen züchten können", sagt Friedrich Tietze. Dann würden die Tiere an die Farmen verkauft. Die Nachfrage nach den Larven sei jetzt schon hoch. "Jeder, der in Deutschland farmt, möchte Garnelen von hier beziehen, weil das sein Produkt noch grüner macht", weiß Tietze aus Gesprächen mit den hiesigen Farmern.

Dabei seien inzwischen vergleichbare Anlagen in Österreich und Spanien geplant. "Es ist ein Wettlauf: wer ist der erste und wer ist am Ende der beste", bekräftigt Friedrich Tietze. "Einer wollen wir sein."