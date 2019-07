In Burkau ist am Freitagmittag bei Bauarbeiten in der Schulstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Enso bestätigte, strömte dabei Gas in größeren Mengen aus. Um das Leck zu schließen, wurde zur Unterstützung des Energieversorgers die Freiwillige Feuerwehr Burkau hinzugezogen. Das Gasleck konnte zunächst provisorisch abgesichert werden. Ein Spezialunternehmen setzt im Laufe des Nachmittags die beschädigte Leitung wieder instand.