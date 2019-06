Bei einem Gedenkgottesdienst für Christen in Not haben Mitglieder der Bautzner Michaeliskirche am Mittwochabend auch an ein vor zehn Jahren im Jemen entführtes Ehepaar aus Meschwitz erinnert.Das Ehepaar und seine drei Kinder waren am 12. Juni 2009 verschleppt worden. Zwei Töchter - damals drei und fünf Jahre alt - konnten im Mai 2010 aus der Geiselhaft befreit werden und leben heute bei Verwandten. Die Eltern und der jüngere Bruder sind nach Informationen des Auswärtigen Amtes nicht mehr am Leben. Die Krankenschwester und der studierte Maschinenbauer arbeiteten im Jemen für eine kleine christliche Hilfsorganisation. Der Gottesdienst zum Jahrestag der Entführung hat seit 2010 Tradition. Anfangs versammelten sich dazu rund 250 Menschen in der Bautzener Michaeliskirche, wo das Paar geheiratet hatte.