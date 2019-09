Sie waren zwischen den Zügen am Bautzener Güterbahnhof unterwegs. Ein Vater und seine zwei Kinder suchten dort an einem Septembertag nach einem Geocache - einer Art Schatz, den man mit GPS-Koordinaten aufspürt. Passanten bemerkten die Suchenden, sprachen sie an und meldeten den Vorfall der Polizei.

Doch als die Polizisten am Bahnhof eintrafen, waren die Geocacher schon verschwunden. Also suchten jetzt auch die Beamten. Einen Geocache an den Gleisen fanden sie nicht. Den Vater, der seine Kinder in Gefahr brachte, aber schon. Der 38-Jährige soll mit einem Bußgeld verwarnt werden. Mindestens 25 Euro sind in einem solchen Fall fällig.

Kein Kavaliersdelikt

"Die Leute tun das als Kavaliersdelikt ab. Wir sehen das völlig anders", bekräftigt Alfred Klaner, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. "Der Bürger verkennt die Lebensgefahr, in die er sich begibt." Züge haben einen langen Bremsweg und können einem Hindernis nicht ausweichen. Außerdem fahren moderne Bahnen sehr leise. Sie könnten damit zu spät bemerkt werden, erklärt Klaner.

Geocacher an den Gleisen wie in Bautzen - das ist bisher ein Einzelfall. Das Menschen am Bautzner Bahnhof illegal die Gleise überqueren, kommt dagegen häufiger vor. "Wir haben beobachtet, dass immer mehr Menschen den Weg zwischen Bahnhof und Wohngebiet über die Gleise abkürzen", berichtet Alfred Klaner. Sie sparen sich die 850 Meter Umweg über die Brücke. Zwischen den Gleisen ist deshalb schon ein Trampelpfad ausgetreten.

Bundespolizei kontrolliert öfter

Auch in Wilthen gibt es dieses Problem. Anstatt die Bahnhofstraße zur Unterführung hinabzulaufen, gehen viele vom Bahnhof direkt zum Supermarkt – über die Gleise. Auch hier ist schon ein Pfad ausgetreten. Die Stadtverwaltung könne dagegen kaum etwas unternehmen, sagt Wilthens Bauamtsleiter Reiner Märcz. Bahnhof und Gleisanlagen sind Eigentum der Bahn. Wilthen habe schon vor Jahren die Errichtung einer Fußgängerbrücke vorgeschlagen. Ein erster Entwurf liege dazu bereits vor, erklärt Märcz. Doch von Seiten der Bahn habe es darauf keine Reaktion gegeben.

Deshalb bleibt den Bundespolizisten nur immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger zu appellieren, sich nicht in Lebensgefahr zu begeben. Seit mehreren Wochen sind Alfred Klaner und seine Kollegen vermehrt in Zügen und auf den Bahnhöfen der Oberlausitz unterwegs. Mit einer Aufklärungskampagne wollen sie die Zugreisenden für die Gefahren an den Gleisen sensibilisieren. "Wir hatten hier Gott sei Dank noch keine Unglücksfälle", sagt Klaner. Damit das so bleibt, befestigt er mehrere Plakate an dem ausgetretenen Pfad am Bautzener Bahnhof. "Tödliche Abkürzung" steht in roten Buchstaben darauf.

Quelle: MDR/mk