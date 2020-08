Ein Pfahl mit dem grünen H sowie ein Fahrplan kennzeichnet die Haltestelle in Malschwitz. Es gibt weder Bürgersteig und noch Bordsteinkante. Wer hier auf den Bus wartet, wartet auf einem einen Meter breiten Straßenbankett aus grauem Schotter im Sog der Fahrtwinde kontinuierlich vorbeiziehender Autos und Lastwagen. In knapp zwei Wochen, ab dem neuen Schuljahr, sollen sich an dieser Stelle frühmorgens die Grundschüler von Malschwitz sammeln und auf den Linienbus nach Guttau warten. Denn der Einstieg am gewohnten Schulbushalteplatz um die Ecke wurde wegrationalisiert.

Eltern haben Angst um ihre Kinder

Es ist ein Albtraum für Nadine Noack aus Malschwitz, wenn sie daran denkt, dass ihre achtjährige Tochter bald wieder täglich mit dem Bus zur Grundschule nach Guttau fahren muss. "Ich habe echt Bedenken, mein Kind früh hier abzugeben", sagt sie und zeigt auf die schmale Straßenkante. Man müsse sich vorstellen, dass an dieser Stelle ab Beginn des Schuljahres jeden Morgen zirka 15 bis 20 Kinder stehen. Jedes der Kinder habe einen Ranzen auf dem Rücken, der zusätzlich Platz einnehme, so die Mutter. Dazu komme früh der viele Verkehr: Laster fahren, andere Busse und Pendler mit ihren Pkw. "Ich möchte nicht in der Haut von einem Autofahrer stecken, wenn dort aus Versehen mal ein Kind auf die Straße läuft", sagt Nadine Noack.

Die Sicherheit der Kinder ist überhaupt nicht gewährleistet. Nadine Noack aus Malschwitz Mutter einer Grundschülerin

Seit 1992 waren bisher die Busse der Linie 106 frühmorgens von der Hauptverkehrsstraße auf den Platz vor der alten Feuerwehr eingebogen, um jenseits des Berufsverkehrs die Sechs- bis Zehnjährigen zusteigen zu lassen. Hier gibt es kaum Verkehr, einen Unterstand und sogar Stellen zu toben. "Es war sicher gewesen, auch wenn die Kinder mal tobten", so die Malschwitzerin. Nun gibt es der Fahrplan nicht mehr her, dabei sei es gerade mal ein Umweg von 150 Metern gewesen, schätzt ihr Mann.

Doppelt ärgert die Eltern, dass sich ausgerechnet für die Grundschüler die Gefahren im Straßenverkehr erhöhen. Da die Oberschüler mit einem extra Schulbus fahren, sind sie von der Fahrplanänderung der Linie 106 nicht betroffen. Ihre Busse halten weiterhin auf dem gewohnten Platz vor dem alten Feuerwehrhaus.

Die alte Haltestelle am Malschwitzer Feuerwehrhaus werden weiterhin die Schulbusse der Oberschüler nutzen. Hier gibt es auch einen Unterstand und viel Platz. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Bus fährt nicht mehr nach Pließkowitz rein

Auch im benachbarten Pließkowitz wurde die Bushaltestelle auf dem Dorfplatz gestrichen. Hier war nach altem Fahrplan die S106 von der Hauptstraße aus eingebogen, um die Grundschüler am Bushäuschen des Dorfplatzes aufzulesen. "Das wurde seit Jahrzehnten schon so gemacht", berichtet Anja Kloß aus Pließkowitz, Mutter einer Grundschülern. Mit dem neuen Schuljahr müssen die Kinder zur Haltestelle an der Hauptstraße laufen, dort, wo der Lastverkehr vom Steinbruch entlangdonnert. Im Fahrplan konnte dadurch eine Minute eingespart werden.

Die Kinder müssen dann im Regen und Schnee stehen, das ist ärgerlich. Anja Kloß aus Pließkowitz Mutter einer Grundschülerin

Haltestellen aus Zeitgründen gestrichen

Auf Anfrage von MDR SACHSEN beim Bautzener Landratsamt heißt es von der Behörde, die beiden Haltestellen in Malschwitz und Pließkowitz seien entfallen, um die Kriterien des Taktbusses erfüllen zu können. "Diese Buslinien zeichnen sich durch spezielle Angebotsmerkmale aus, hierzu zählen unter anderem ein einheitlicher Zwei-Stundentakt, Anschlüsse an den Zugverkehr mit kurzen Wartezeiten sowie ein gerader Linienweg." Außerdem habe das Fachamt ein Sicherheitsrisiko an der Malschwitzer Schulbusshaltestelle festgestellt. Demnach könnten beim Wendemanöver des Busses durch Rückwärtsfahren Personen zu Schaden kommen.

Suche nach einer schnellen Lösung

Man sei aber dabei, gemeinsam mit der Gemeinde und dem Verkehrsunternehmen Regionalbus Oberlausitz verschiedene Varianten zu prüfen, um die Situation an der Haltestelle an der Malschwitzer Hauptverkehrsstraße zu entschärfen, so das Landratsamt. So werde etwa über ein Versetzen der Haltestelle nachgedacht. Auch sollen die Wendemöglichkeiten an den ursprünglichen Einstiegen im Malschwitz und Pließkowitz noch einmal geprüft werden.

Wir sind zuversichtlich, bis zum Schuljahresbeginn eine Lösung gefunden zu haben und werden die Eltern zeitnah über das Ergebnis informieren. Andrea Radtke Geschäftsführerin Regionalbus Oberlausitz

Die Hauptstraße hat in Malschwitz auf Höhe der Bushaltestelle eine so schlecht einsehbare Kurve, dass für den Verkehr ein Spiegel angebracht wurde. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt