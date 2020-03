31.3.2020 | 17:35 Uhr Gefangenenaufstand in Bautzen vor 70 Jahren

Heute, am 31. März, vor 70 Jahren hat in Bautzen der erste und größte Gefängnisaufstand in der DDR stattgefunden. 6.000 Häftlinge protestierten gegen die unmenschlichen Haftbedingungen in der Strafvollzuganstalt in Bautzen, die auch als "Gelbes Elend" bezeichnet wurde. An diesen Jahrestag sollte eigentlich mit einer großen Gedenkveranstaltung erinnert werden. Diese wurde wegen der Corona-Krise jetzt auf November verschoben.