In den Zweigeschosser werden nach Fertigstellung der Hafenmeister und die gemeinsame Wache der Wasserschutzpolizei Sachsen und Brandenburg einziehen. Auch an einem Wegeleitsystem und an der Schaffung von Sichtschneisen an dem Gewässer werde gearbeitet, so Schaefer. Insgesamt investiert der Zweckverband in diesem Jahr rund eine Million Euro in die Maßnahmen.