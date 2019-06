Der Bergbausanierer LMBV schreibt erstmals ein Fischereirecht am Geierswalder See aus. Nach Angaben des Unternehmens werden knapp 600 Hektar des Sees verpachtet. Der größte Teil davon befindet sich auf sächsischer Seite, der Rest in Brandenburg. Bei einer Untersuchung des Fischbestandes im Jahr 2014 wurden zwölf Fischarten nachgewiesen, darunter Barsch, Blei, Güster, Hecht, Wels und Zander. Wie die LMBV mitteilt, läuft das Ausschreibungsverfahren bis Mitte August.