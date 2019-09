Ab Sonnabend kann der Barbarakanal zwischen dem Geierswalder und dem Partwitzer See touristisch genutzt werden. Wie der Bergbausanierer LMBV auf Anfrage mitteilte, wurden am Freitag die dafür notwendigen Dokumente veröffentlicht. Damit kann der Kanal am Wochenende für Überfahrten zwischen beiden Seen genutzt werden. Offiziell soll der Babarakanal am Dienstag für den Bootsverkehr freigegeben werden. Der Barbarakanal ist eine künstlich geschaffene schiffbare Wasserstraße in der Gemeinde Elsterheide. Der 1.150 Meter lange Kanal wurde im Dezember 2003 eingeweiht. Sein Name bezieht sich auf die Schutzheilige der Bergleute, die Heilige Barbara.