Der Zweckverband Lausitzer Seenland baut am Geierswalder See einen neuen Wasserwanderrastplatz. Dazu wurde am Donnerstag der erste Spatenstich für ein neues Multifunktionsgebäude gesetzt. Außerdem sollen auf dem neu gestalteten Außengelände am Rastplatz weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Camper und Stellplätze für Wohnmobile entstehen.