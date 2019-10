In Bautzen haben Unbekannte erneut Geldautomaten manipuliert. So hatte am Montagmorgen ein 22-Jähriger beim Abheben an einem Automaten am Kornmarkt festgestellt, dass an zwei Geräten die Ausgabeschächte verändert wurden. Die Geldausgabefächer waren mit einer silberfarbenen Schiene verschlossen. Kurz darauf meldete eine 39-Jährige eine Manipulation an einem Automaten an der Reichenstraße. Wie die Beamten bei einer Überprüfung feststellten, wurden im Stadtgebiet von Bautzen insgesamt acht Geldautomaten manipuliert.