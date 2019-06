Neue Nutzer: Altes Gemeindeamt Klitten wird verkauft

Der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) will das ehemalige Gemeindeamt mit ringsum liegenden Parkflächen in Klitten kaufen. Dafür will der Staatsbetrieb 89.000 Euro ausgeben. Dem stimmte der Gemeinderat Boxberg am Dienstagabend zu. Im einstigen Amt sollen Diensträume für das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und für den Forstbezirk Oberlausitz entstehen. Laut Gemeinde Boxberg sind größere Sanierungsarbeiten und der komplette Innenausbau notwendig.