In der Forellenzucht Nedaschütz ist der komplette Fischbestand verendet. Ein unbekannter Stoff, der in den Fluss Schwarzwasser gelangt war, soll das Fischsterben ausgelöst haben.

In der Forellenzucht Nedaschütz ist der komplette Fischbestand verendet. Ein unbekannter Stoff, der in den Fluss Schwarzwasser gelangt war, soll das Fischsterben ausgelöst haben.

In der Forellenzucht Nedaschütz ist der komplette Fischbestand verendet. Ein unbekannter Stoff, der in den Fluss Schwarzwasser gelangt war, soll das Fischsterben ausgelöst haben. Bildrechte: RocciPix

In einer Forellenzucht im ostsächsischen Nedaschütz sind 15 Tonnen Fisch verendet. Wie die Polizei mitteilte, soll ein bisher noch unbekannter Stoff vermutlich oberhalb der Fischzuchtanlagen in den Fluss Schwarzwasser gelangt sein. Dieser könnte das Sterben der Fische verursacht haben. Die sommerlichen Temperaturen spielen den Angaben zufolge keine Rolle. Auch im Schwarzwasser wurden Fischkadaver gefunden. Die Einsatzkräfte konnten den Startpunkt der Verureinigung flussaufwärts in Spittwitz ausfindig machen.