Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat die Bundespolizei in der Oberlausitz am Donnerstag drei Wohnungen von mutmaßlichen Graffitisprayern durchsucht. Nach Angaben der Bundespolizei stehen drei 19-Jährige aus Bautzen, Bischofswerda und Senftenberg im Verdacht, durch Graffiti-Schmiereien erheblichen Sachschaden verursacht zu haben.



Einer der Beschuldigten soll die Bautzener Bahnbrücke in der Zeppelinstraße beschmiert haben. Ein weiterer Beschuldigter soll für 15 Taten verantwortlich sein - unter anderem am Bahnhof und Güterbahnhof in Bischofswerda. Ferner werfen die Ermittler diesem jungen Mann vor, 16 Linienbusse der Oberlausitzer Regionalbus GmbH mit Graffitischriften besprüht zu haben.

Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere Tausende Euro geschätzt.