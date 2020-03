Die Idee zur Gründung des Oberlausitzer Köche Vereins hatte Henry Wunderling. Er ist gelernter Koch und seit vielen Jahren Berufsschullehrer in Bautzen. Dort lassen sich zurzeit rund 50 Jugendliche zu Köchinnen und Köchen ausbilden. Zu wenig, wie er findet. Zur Gründungsveranstaltung Anfang März hat er deshalb Berufskollegen aus der gesamten Oberlausitz geladen. Sie arbeiten in Restaurants, aber auch in Schulküchen, Firmenkantinen oder Großküchen. Fast alle bilden selbst Lehrlinge aus und kennen die Skepsis vieler Jugendlicher gegenüber dem Kochberuf. Es sind vor allem die unattraktiven Arbeitszeiten und die schlecht planbare Freizeit, die viele davon abhält, Koch oder Köchin zu lernen.

Am 9. März hat sich in Bautzen der Oberlausitzer Köche Verein gegründet. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Einige Arbeitgeber hätten sich bereits darauf eingestellt, sagt Henry Wunderling. Aber es gebe durchaus noch Nachholbedarf. Dort will der Köcheverein Überzeugungsarbeit leisten, damit die Jugendlichen wieder gerne in der Gastronomie arbeiten. Außerdem möchten Wunderling und seine Mitstreiter in die Schulen gehen, um die Kinder und Jugendlichen schon zeitig für das Kochen zu interessieren. Auch Auftritte bei Veranstaltungen, wie beispielsweise den Lausitzer Fischwochen sind denkbar. All das soll zeigen: Koch ist nicht nur ein Stressberuf, sondern macht auch Spaß.



Einer, der das schon erkannt hat, ist Johann Zimare. Der 23-Jährige ist im dritten Lehrjahr und wird Ende März sogar am mitteldeutschen Vorentscheid zum Bundesjugendwettbewerb für junge Köchinnen und Köche teilnehmen. Dabei will ihn auch der Oberlausitzer Köche Verein unterstützen. Johann schätzt am Beruf des Koches, dass man viel Gestaltungsfreiheit hat und kreativ werden kann. "In gewisser Weise ist man da auch Künstler und kann mit Aromen und Gewürzten spielen. Das ist das Interessante dran." Was die Arbeitszeiten angehe, sei er durchaus flexibel. Zudem gebe es ja viele Möglichkeiten, auch jenseits von Restaurants als Koch zu arbeiten.