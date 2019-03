Debatte um zivilgesellschaftliches Engagement Grünen-Chef Habeck in Bautzen: "Über Probleme zu reden, nennt man Demokratie"

Mit ihren couragierten Äußerungen in sozialen Medien über Rechtsextreme und Rassismus in Bautzen hat Annalena Schmidt viel Aufsehen erregt. Einige Einheimische beschimpfen die 32-Jährige als Nestbeschmutzerin - und das sind noch die höflichen Zeitgenossen. Rechte und Populisten feinden sie anonym an und schicken Morddrohungen. Dennoch setzt sich Schmidt für Bautzen ein. Am Donnerstag bekam sie Besuch vom Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Ihr Thema: Einsatz für die Zivilgesellschaft.