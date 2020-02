Der Minderheitenrat in Deutschland hat seine Forderung nach einer Änderung des Grundgesetzes bekräftigt. Artikel 3 solle mit einer Klausel erweitert werden, in der der Schutz der nationalen Minderheiten in Deutschland explizit formuliert werde. Der Vorsitzende des sorbischen Dachverbandes Domowina, David Statnik, sagte in Bautzen, die Zeit sei reif. Ein von Schleswig-Holstein eingebrachter Entschließungsantrag im Bundesrat habe bislang keine Mehrheit gefunden.