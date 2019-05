Bundespolizisten haben am Dienstagabend einen Mann festgenommen, auf den zwei Haftbefehle ausgestellt waren. Als Fahnder in Görlitz gegen 21 Uhr einen Fahrradfahrer kontrollierten, ergab die Überprüfung, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz in zwei Fällen nach dem 43 Jahre alte gebürtigen Leipziger suchte. Der Mann war wegen des Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen und wegen einer Ordnungswidrigkeit Anfang 2019 rechtskräftig durchs Amtsgericht Görlitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der in Görlitz lebende Mann hatte die Geldstrafe in Höhe von 1.284 Euro bislang ignoriert. Er konnte die Summe auch am Dienstag nicht bezahlen. Laut Polizei erwartet ihn nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 92 Tagen.