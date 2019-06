In Bischofswerda und Hoyerswerda öffnen am Freitagabend rund 60 Betriebe ihre Tore für Besucher. Unternehmen und Handwerker laden zur sogenannten Spätschicht ein. Die Gäste können sich nicht nur über die Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten informieren, sondern auch einen Blick in die Produktion werfen. Zudem bieten die Industrie- und Handwerkskammer als Veranstalter mehrere Bustouren an, auf denen unter anderem über die wirtschaftliche Situation im Landkreis Bautzen informiert wird. Eine Anmeldung zur Spätschicht ist erforderlich.