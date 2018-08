Gefasster Heckenschütze in Bischofswerda hasst Autos

"Er war geständig und hat die Schüsse eingeräumt", sagt der Polizeisprecher. Auch der Beschuss der Frau in Herrnhut geht auf sein Konto. Daraufhin wurde noch am Abend die Wohnung des Mannes in Bischofswerda durchsucht. Gefunden wurden drei Schusswaffen samt Munition. Die zwei Pistolen und ein Gewehr mit Zielfernrohr werden mit Gasdruck betrieben. Bei den Projektilen handelt es sich um 4,5 Millimeter Vollmantelstahlkugeln. Die Waffen und die Munition wurden von der Polizei sichergestellt. Diese Munition deckt sich mit den Projektilen der Kriminaltechniker, sagt Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. "Wir haben in einem Fahrzeug Reste eines Projektils gefunden und dieses rekonstruiert."

Der mutmaßliche Heckenschütze leidet wahrscheinlich an einer psychischen Erkrankung. Er ist in Bischofswerda bekannt als Autohasser. Immer wieder beschimpfte der 42 Jahre alte Mann in Bischofswerda an Kreuzungen Fahrzeuge. "Hierbei standen aber immer die Fahrzeuge, nicht die Menschen im Vordergrund", sagt der Polizeisprecher.

Diese Gasdruckpistole fand die Polizei in der Wohnung des mutmaßlichen Heckenschützen. Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz

Menschen wurden bei den Attacken auf Fahrzeuge nicht verletzt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Görlitz ermitteln dennoch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in mehr als 20 Fällen sowie wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt in mehreren Fällen. "Selbstverständlich werden die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auch in die Ermittlungen einbezogen", sagt der Polizeisprecher. Gasdruckwaffen, die der mutmaßliche Heckenschütze benutzte, darf jeder erwerben und zu Hause aufbewahren. In der Öffentlichkeit dürfen diese Waffen aber nicht geführt und eingesetzt werden, schränkt Thomas Knaup ein.



Am Montagvormittag hat die Polizei an den Originalschauplätzen um Bischofswerda die Ermittlungsarbeiten fortgesetzt. Zum Teil wurden Szenen mit dem Tatverdächtigen nachgestellt. Ob sich der Heckenschütze vor einem Richter verantworten muss, ist derzeit fraglich. Ein Haftrichter hat nämlich die vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik angeordnet. Dort soll er zunächst versorgt und behandelt werden.