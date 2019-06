Hubschrauber muss im Kornfeld notlanden - 30.000 Euro Schaden

Am Sonnabend erlebten der Pilot eines kleinen Hubschraubers und sein Passagier eine erschreckende Situation in der Luft. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Görlitz fiel während eines Privatfluges mit einem Hubschrauber vom Typ Calidus 912 ULS der Motor der Maschine aus. Dadurch verlor das kleine Fluggerät schnell an Höhe und musste durch den Piloten notgelandet werden. Dieser manövrierte den Hubschrauber abseits von bewohnten Gebieten in ein Kornfeld westlich von Cunewalde bei Bautzen. Der Pilot und sein Sozius kamen mit dem Schrecken davon. Durch die unsanfte Landung entstand jedoch ein Sachschaden am Hubschrauber in Höhe von circa 30.000 Euro.