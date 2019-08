Holm Knobloch kümmert sich um die historische Wäscherolle und benutzt sie selbstverständlich auch selbst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es summt und rattert merkwürdig bei einem Werkzeughändler an der Äußeren Lauenstraße in Bautzen. Folgt man den Geräuschen, gelangt man im Hinterhof an eine unscheinbare Tür, dahinter führen steile Stufen zur Quelle des Sounds. Ein sperriges Holzgerät füllt mit seiner Länge einen kleinen Raum aus. Riemen drehen sich und mit Wucht senkte sich ein Kasten und fährt über stoffumwickeltes Holz. Das nimmt eine Rentnerin kurz danach heraus und wickelt plattgewalzte Bettwäsche von dem riesigen Nudelholz ab. "Gucken Sie, wie glatt das wird. Das kriegen Sie mit bügeln nicht hin - diese Glätte, Weichheit und dieser Glanz auf der Wäsche. Und die Zeitersparnis ist enorm", sagt die 77-Jährige, die sich selbst als ausgesprochenen Bügelfeind bezeichnet.

Erbstück von den Großeltern

Docke heißt das Rundholz, auf das ein Rolltuch mit der zu plättenden Wäsche gewickelt wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alle zwei Wochen benutzt die Bautznerin hier eine alte Wäscherolle, um wie früher unter anderem Tischdecken, Tücher und Bettwäsche zu plätten. Die Wäscherolle - auch Kaltmangel genannt - gehört Holm Knobloch und ist ein Erbstück von seinen Großeltern. Es wirke nur die Last des Holzkastens, in dem sich 40 Zentner Granitstein befinden, erklärt er die historische Art des Bügelns. Vorher gilt es die Wäsche ordentlich auf die Rundhölzer aufzuwickeln, damit sich keine Falten eindrücken.

Weit über hundert Jahre alt

Knoblochs Gerät, Baujahr 1890, ist die älteste noch funktionstüchtige Wäscherolle in Bautzen. Zunächst noch mit einer Kurbel betrieben, wurde sie bald mit einem elektrischen Motor aufgerüstet. Vor einigen Jahren stand sie ein paar hundert Meter weiter im früheren Gasthaus "Halber Mond". Doch der neue Eigentümer des Gebäudes wollte sie verschrotten. Die Vorstellung gefiel einigen Bautznerinnen, die sie regelmäßig nutzten, nicht. Um die Rolle zu retten, wurde 2011 ein Förderverein gegründet, das Gerät als technisches Denkmal eingetragen und nach einem alternativen Raum gesucht. Innerhalb eines Jahres wurde für die Wäscherolle eine neue Heimat gefunden, berichtet Marlies Grützner, die Vereinsvorsitzende.

Marlies Grützner vom Förderverein der historischen Wäscherolle "Halber Mond". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit sechs Jahren steht die Rolle nun beim Gewerbebetrieb an der Friedensbrücke. Rund 65 Frauen und Männer kommen regelmäßig vorbei, um aus Bettwäsche und Tischdecken die Falten zu pressen. Auch Marlies Grützner vom Förderverein. Denn das Mangeln biete gegenüber dem Bügeln nicht nur einen zeitlichen Vorteil, sagt sie: "Baumwolle und Damast sind natürlich am besten geeignet und eingewebte Muster kommen durch das Rollen richtig schön hervor." Auch nähme gerollte Wäsche weniger Platz im Schrank weg. Und weil die Faser so verdichtet werde, bleibe die Bettwäsche länger kühl, was gerade im Sommer angenehm sei, so Grützner.

Für jedermann zugänglich