Hitzejahr 2018: Weniger Speisefische aus Sachsen

Hitze und Trockenheit haben 2018 den Fischzucht-Betrieben in Sachsen zu schaffen gemacht. Das Statistische Landesamt in Kamenz teilte mit, die größten Probleme hätten Forellen und Saiblinge gehabt. Das sind Fische, die auf besonders sauerstoffreiches Wasser angewiesen sind.

Einige Aquakulturbetriebe erlitten Totalverluste. 91 Tonnen Ertrag bei Regenbogenforellen bedeuteten eine Minus von 40 Prozent im Vergleich zu 2017, hieß es. Insgesamt wurden in den Betrieben 2.215 Tonnen Speisefisch erzeugt. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung 2012.

Der häufigste Fisch in den sächsischen Aquakulturen ist der Karpfen. 1.717 erzeugte Tonnen waren drei Prozent mehr als im Vorjahr. Sachsen steht mit einem Anteil von 12,2 Prozent bundesweit an vierter Stelle der Fischproduktion. Die Rangliste führt Bayern mit 29,3 Prozent an, gefolgt von Baden-Württemberg und Niedersachsen.