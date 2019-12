Die neue Hochwasserschutzanlage in Halbendorf in der Gemeinde Malschwitz ist fertig. Das teilte die Landestalsperrenverwaltung Sachsen mit. Der Ort sei nun vor Hochwasser geschützt, wie es statistisch gesehen einmal in 100 Jahren vorkäme. Der bisher vorhandene Deich wurde bereits bei einem 20-jährlichen Hochwasser überströmt, so dass beim Julihochwasser 2013 unter anderem das Waldschulheim, die Feuerwehr und der Kindergarten, mehrere Wohnhäuser sowie die Mühle betroffen waren.



Die Arbeiten waren im Mai des vergangenen Jahres gestartet und kosteten rund 2,2 Millionen Euro, finanziert aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen. Die Schutzanlage ist 580 Meter lang.